Mare Nostrum, una prodigiosa macchina del tempo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo alcuni fortunatissimi romanzi storici, da Magellano a Marco Polo fino al penultimo Il viaggio dei viaggi, dove l’avventura prevale sullo psicologismo, quasi a rinverdire, per ammissione dell’autore medesimo, la narrativa salgariana, condita però da erudizione postmoderna e da consapevolezza analitica, Gianluca Barbera torna quasi alle proprie origini. Mediterraneo (uscito per Solferino, pp. 234, euro 17) sta infatti tra il vecchio conte philosophique e la nuova science-fiction, tra la macchina del tempo e il mistero del creato, così come viene … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo alcuni fortunatissimi romanzi storici, da Magellano a Marco Polo fino al penultimo Il viaggio dei viaggi, dove l’avventura prevale sullo psicologismo, quasi a rinverdire, per ammissione dell’autore medesimo, la narrativa salgariana, condita però da erudizione postmoderna e da consapevolezza analitica, Gianluca Barbera torna quasi alle proprie origini. Mediterraneo (uscito per Solferino, pp. 234, euro 17) sta infatti tra il vecchio conte philosophique e la nuova science-fiction, tra ladele il mistero del creato, così come viene … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

