Malore per un 50enne di Caserta in Valle Caudina | salvato dai carabinieri forestali

Intervento dei carabinieri della Stazione Forestale di Cervinara per soccorrere un 50enne della provincia di Caserta, colto da malore mentre, con un gruppo di amici, stava effettuando un'escursione in montagna. I militari dopo continui contatti telefonici, sono riusciti a rintracciare il malcapitato in località "Acqua delle vene" (1.000 metri s.l.m.), al confine tra i comuni di San Martino Valle Caudina, Pannarano e Roccabascerana. L'uomo ha riferito di aver accusato forti dolori alle gambe, oltre ad affanno e carenza di ossigeno e che, dopo essersi fermato ...

