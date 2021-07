La riforma della giustizia al «minimo sindacale», utile solo per il Pnrr (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo i patetici bluff tentati negli ultimi giorni da Giuseppe Conte, dopo le roboanti minacce di una possibile uscita dalla maggioranza, lanciate e immediatamente ritirate a mezzo comunicato stampa, pare che quella che i quotidiani da due mesi definiscono pomposamente «riforma della giustizia» possa andare avanti. Oggi il ministro Marta Cartabia ha incontrato Mario Draghi per ragionare assieme sulle modifiche proposte dai grillini per portare a conclusione i processi di mafia. Sembra sarà imboccata la via di modificare un comma della riforma, prevedendo esplicitamente che i crimini da ergastolo (cioè l'omicidio, la strage ... Leggi su panorama (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo i patetici bluff tentati negli ultimi giorni da Giuseppe Conte, dopo le roboanti minacce di una possibile uscita dalla maggioranza, lanciate e immediatamente ritirate a mezzo comunicato stampa, pare che quella che i quotidiani da due mesi definiscono pomposamente «giustizia» possa andare avanti. Oggi il ministro Marta Cartabia ha incontrato Mario Draghi per ragionare assieme sulle modifiche proposte dai grillini per portare a conclusione i processi di mafia. Sembra sarà imboccata la via di modificare un comma, prevedendo esplicitamente che i crimini da ergastolo (cioè l'omicidio, la strage ...

Advertising

fattoquotidiano : Riforma della giustizia, Conte: “Non voglio neppure considerare l’ipotesi in cui non venga modificato il testo” - fattoquotidiano : RIFORMA CARTABIA La maggioranza potrebbe spaccarsi sulla decisione se allargare o meno il perimetro della legge in… - s_margiotta : Qualche riflessione sulla riforma della giustizia e sul ?@pdnetwork? ?@SenatoriPD? ?@clarissadome? ?@NicolaValluzzi… - aboutmarchesi : RT @Ste_Mazzu: Due sole cose interessano ai committenti del governo Draghi: riforma della giustizia all'insegna dell'impunità e pioggia di… - noventano : @Mark33846202 L'# AssessoreLeghista #OmicidaDiVoghera non si trova in carcere, ma in una località protetta. Se l… -