La corsa per riconoscere i vaccinati all'estero parte dagli statali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Avvio sperimentale delle modalità per la validazione ma solo per dipendenti pubblici che vivono fuori Italia.Poi toccherà agli altri. Chi si è ammalato dopo la prima dose avrà la certificazione verde ma solo per sei mesi. Leggi su repubblica (Di mercoledì 28 luglio 2021) Avvio sperimentale delle modalità per la validazione ma solo per dipendenti pubblici che vivono fuori Italia.Poi toccherà agli altri. Chi si è ammalato dopo la prima dose avrà la certificazione verde ma solo per sei mesi.

Advertising

borghi_claudio : La cosa ovviamente è accompagnata ad ammonimenti per smentire chi osa dire che nessun bambino precedentemente sano… - Eurosport_IT : Alice può sognare ?? ?????? L’italiana è ancora in corsa per il Bronzo nel judo femminile! ??FORZA!!! #Judo |… - petergomezblog : Ponte Morandi, l’allarme dei pm: “Le prime prescrizioni a ottobre 2023”. Via alla corsa per chiudere l’udienza prel… - dazed_iris : RT @Eurosport_IT: Alice può sognare ?? ?????? L’italiana è ancora in corsa per il Bronzo nel judo femminile! ??FORZA!!! #Judo | #Tokyo2020 | #I… - MacoPorcaro : RT @Eurosport_IT: Alice può sognare ?? ?????? L’italiana è ancora in corsa per il Bronzo nel judo femminile! ??FORZA!!! #Judo | #Tokyo2020 | #I… -