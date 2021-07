(Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo la battuta d’arresto di maggio, a giugno l’UE registra un contenuto aumento congiunturale. Nel secondo trimestre 2021 la dinamica congiunturale delle venditeUe si mantiene ampiamente positiva. Lo rileva l’sottolineando che su base annua, in ragione del livello ancora molto basso di giugno 2020, “l’continua a segnare una crescita molto sostenuta che riguarda tutti i raggruppamenti e tutti i principali partner commercialiUE, a eccezione ...

Advertising

DividendProfit : Istat, torna a salire export verso paesi extra UE - mamo75r : @Resistenza15 @emiliodn49 @CarloCalenda Torniamo ai dati, quelli Istat, eccesso di morte nel 2020 113000 persone. T… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat torna

Teleborsa

Dopo lo stop di maggio, a giugno l'export italiano verso i paesi extra UE registra un contenuto aumento mensile. Secondo l', l'export cresce su base annua del 23,3%, l'import segna un incremento tendenziale più ampio (+31,1%). L'aumento congiunturale per entrambi i flussi è stato più ampio per le importazioni (+1,2%) ...Lo rileva l'sottolineando che su base annua, in ragione del livello ancora molto basso di giugno 2020, "l'export continua a segnare una crescita molto sostenuta che riguarda tutti i ...(Teleborsa) – Dopo la battuta d’arresto di maggio, a giugno l’export verso i paesi extra UE registra un contenuto aumento congiunturale. Nel secondo trimestre 2021 la dinamica congiunturale ...A fine dicembre 2019 erano 300 i prodotti agroalimentari italiani di qualità riconosciuti nell'Ue, fra Dop (Denominazione di Origine Protetta), Igp (Indicazione Geografica Protetta) ...