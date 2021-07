Inter, Vidal e un futuro sempre più incerto: la situazione (Di martedì 27 luglio 2021) L’era di Simone Inzaghi inizierà ufficialmente il 21 agosto, a San Siro contro il Genoa. Prima di quel giorno dovranno essere risolte tutte le situazioni ancora dubbie. Una di queste è la situazione legata ad Arturo Vidal, il cui futuro è sempre più incerto. Il cileno ha deluso nella sua prima stagione nerazzurra, rendendo al di sotto delle aspettative. per questo motivo l’Inter lo ha inserito nella lista dei cedibili, oltre alla possibilità di tagliarsi un ingaggio importante. Secondo quanto riferisce L’Interista, tra pochi giorni avverrà un colloquio tra il tecnico ex ... Leggi su rompipallone (Di martedì 27 luglio 2021) L’era di Simone Inzaghi inizierà ufficialmente il 21 agosto, a San Siro contro il Genoa. Prima di quel giorno dovranno essere risolte tutte le situazioni ancora dubbie. Una di queste è lalegata ad Arturo, il cuipiù. Il cileno ha deluso nella sua prima stagione nerazzurra, rendendo al di sotto delle aspettative. per questo motivo l’lo ha inserito nella lista dei cedibili, oltre alla possibilità di tagliarsi un ingaggio importante. Secondo quanto riferisce L’ista, tra pochi giorni avverrà un colloquio tra il tecnico ex ...

