Il sindaco Napoli ospita la delegazione dell’associazione Salernitani DOC (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, insieme all’assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano, nel corso dei consueti incontri con associazioni e rappresentanti della società civile, ha ospitato a Palazzo di Città una delegazione dell’associazione Salernitani DOC. Il primo cittadino ha accolto l’accorato appello del presidente Massimo Staglioli per l’intestazione di strade, slarghi, vicoli e piazze cittadine a chi ha reso grande Salerno con il lavoro o il proprio esempio. “Con la prossima consiliatura – ha spiegato Napoli – sicuramente ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Salerno Vincenzo, insieme all’assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano, nel corso dei consueti incontri con associazioni e rappresentanti della società civile, hato a Palazzo di Città unaDOC. Il primo cittadino ha accolto l’accorato appello del presidente Massimo Staglioli per l’intestazione di strade, slarghi, vicoli e piazze cittadine a chi ha reso grande Salerno con il lavoro o il proprio esempio. “Con la prossima consiliatura – ha spiegato– sicuramente ...

EnricoLetta : Da #Napoli la sfida è lanciata. La squadra @pdnetwork? per le prossime elezioni comunali in tutta Italia e per le r… - matteosalvinimi : In diretta dalla splendida Napoli: per la raccolta firme Referendum Giustizia e per sostenere Catello Maresca sinda… - LegaSalvini : ++ DOMANI MATTEO SALVINI A NAPOLI ALLE ORE 11.00 ++ ?? Gazebo raccolta firme referendum giustizia con Catello Mares… - anteprima24 : ** Il #Sindaco Napoli ospita la delegazione dell’associazione Salernitani DOC ** - ilgiornale : Il pm candidato sindaco del centrodestra a Napoli: le correnti decidono ancora tutto e il Tar del Lazio ha appena a… -