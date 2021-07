Gravina sulla riforma dei campionati: “ho proposto la fusione tra Serie B e Serie C” (Di martedì 27 luglio 2021) La riforma dei campionati è sempre un argomento molto caldo. Sembra allontanarsi la possibilità di una Serie A a 18 squadra, i dubbi sono nati a causa delle probabili perdite dal punto di vista economico. Situazione ben diverso invece per quanto riguarda Serie B e Serie C, si va verso la riduzione del numero delle squadre ed il presidente Gravina avrebbe chiesto addirittura la fusione dei due campionati. “Tre livelli di professionismo non sono più sostenibili, per questo ho proposto una ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 luglio 2021) Ladeiè sempre un argomento molto caldo. Sembra allontanarsi la possibilità di unaA a 18 squadra, i dubbi sono nati a causa delle probabili perdite dal punto di vista economico. Situazione ben diverso invece per quanto riguardaB eC, si va verso la riduzione del numero delle squadre ed il presidenteavrebbe chiesto addirittura ladei due. “Tre livelli di professionismo non sono più sostenibili, per questo houna ...

Advertising

sportli26181512 : Gravina: 'Valutiamo l'obbligo di vaccino per i calciatori'. E sulla riapertura degli stadi...: Gravina: 'Valutiamo… - gilnar76 : Gravina: «Valutiamo Green Pass anche per i tesserati. Sulla Serie A a 18 squadre…» #Finoallafine #Forzajuve… - carlo_conforti : RT @Gazzetta_it: Gravina: 'Valutiamo l'obbligo di vaccino per i calciatori'. E sulla riapertura degli stadi... - Gazzetta_it : Gravina: 'Valutiamo l'obbligo di vaccino per i calciatori'. E sulla riapertura degli stadi... - junews24com : Gravina: «Valutiamo Green Pass anche per i tesserati. Sulla Serie A a 18 squadre…» - -