Gli estremi in un vicolo cieco. Folli su quelli di ieri (M5S) e di oggi (sovranisti) (Di martedì 27 luglio 2021) Che futuro hanno gli estremi della politica italiana? Da un lato, dice l'editorialista di Repubblica Stefano Folli a Fomiche.net, il M5s è ormai giunto al capolinea, con la sola eccezione di Luigi Di Maio che ha fatto una scelta governativa netta, ma che non fa notizia. Dall'altro le destre che, pur con i sondaggi in poppa, mancano all'appuntamento "tatarelliano" con la visione di governo e puntano tutto sulle minoranze no vax o su alleanze improbabili come con Orban. E cita l'esempio della riforma Cartabia, dove è impressionante "l'assenteismo e anche l'ostilità delle forze politiche rispetto ad una riforma cardine che viene affidata a due soggetti ...

