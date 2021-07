Giorgi, che grinta! Liquida Pliskova e conquista i quarti. Ora Svitolina (Di martedì 27 luglio 2021) Poteva essere un ostacolo tosto e invece Camila Giorgi ha letteralmente Liquidato Karolina Pliskova, ex numero 1 al mondo e fresca finalista di Wimbledon, con il punteggio di 6 - 4 6 - 2. La ... Leggi su gazzetta (Di martedì 27 luglio 2021) Poteva essere un ostacolo tosto e invece Camilaha letteralmenteto Karolina, ex numero 1 al mondo e fresca finalista di Wimbledon, con il punteggio di 6 - 4 6 - 2. La ...

