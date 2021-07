Final Fantasy X | la virtualità del sogno

Leggi su eurogamer

(Di martedì 27 luglio 2021) C'è stato un tempo in cui ierano i sovrani indiscussi dei JRPG. La ragione era una fortunata combinazione di maestranze, a cominciare dalle menti di Kitase e Sakaguchi per finire con l'orecchio fine di Nobuo Uematsu. C'era poi la capacità di parlare a un pubblico giovane, complice l'estetica urbana e modaiola di Tetsuya Nomura. Ogni capitolo della saga racchiudeva in sé un mondo carismatico, compatto, a tratti sperimentale, dove persino il suono di un menù tintinnava di promesse. Nuova partita. Un treno catapulta Cloud in una città disperata, le parole di Rinoa danno il via all'esoterismo sci-fi dell'avventura temporale di Squall, una ...