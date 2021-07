Fico: nella riforma Cartabia no abuso d'ufficio, ira Fi. Conte in pressing su Draghi (Di martedì 27 luglio 2021) Settimana ad alta tensione sulla riforma della giustizia. Fra i Cinquestelle va avanti la mediazione di Conte che ha incontrato questa mattina i gruppi parlamentari. 'I margini per le modifiche sono ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 27 luglio 2021) Settimana ad alta tensione sulladella giustizia. Fra i Cinquestelle va avanti la mediazione diche ha incontrato questa mattina i gruppi parlamentari. 'I margini per le modifiche sono ...

Advertising

NicolaOliv20 : IL PIÙ GRANDE RAGGIRO DELLA STORIA D'ITALIA. QUESTI DOVEVANO APRIRE LA SCATOLETTA............. 'Roberto Fico, il re… - pezzodistea : @Apollo_MX5 @erretti42 @ANTEO17 @contigiu Si è rivelato già peggiore di Berlusconi e Belzebù, pronto a stravolgere… - Markus70 : @NicolaZagaria18 @PoliticaPerJedi Me la traduci nella pratica la parola opportunità? Di Maio da steward a ministro… - SteAlbamonte : @danielaranieri A me non mi interessa un fico secco che il pubblico ha applaudito. A me da giornalista interessa ch… - BuiatStefania : @WolfegangSneak1 ??????alludo al libro di un ippopotamo dove compare una non ben definita Esther punk! Che poi si è tr… -