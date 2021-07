Faith of Danschant | Hereafter | trailer d’annuncio di questo God of War cinese – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 27 luglio 2021)ofè il nuovo tentativo da parte dell’industriadi proporre un prodotto globale, incrociando God of War con la Tigre e il Dragone.. Come in tanti settori dell’economia e non solo, la Cine sta cercando di diventare velocemente una superpotenza. Nel settore dei videogiochi, oltre a Tencent che sta comprando mezzo mondo, ci sono alcuni studi di sviluppo emergenti che iniziano a proporre titoli dalle ambizioni globali. Il primo a proporre qualcosa che ha attirato le attenzioni del grande pubblico è stato Black Myth: Wukong.of: ...

