E’ morto Gianni Nazzaro | il cantante aveva 72 anni

(Di martedì 27 luglio 2021) Ile attore, che con le sue canzoni romantiche ha segnato un tratto della musica leggera degli’70, tra le cui hit spicca “Quanto è bella lei”, èoggi al policlinico Gemelli di Roma, in seguito ad un tumore ai polmoni, all’età di 72. La notizia della scomparsa è stata data all’Adnkronos dalla sua compagna, Nada Ovcina. Era nato come Giova Napoli il 27 ottobre 1948. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos : #Musica, è morto Gianni Nazzaro, il cantante aveva 72 anni. - repubblica : Musica, morto Gianni Nazzaro: il cantante aveva 72 anni

Lutto nel mondo della musica: è morto Gianni Nazzaro. Aveva 72 anni. Si è spento al policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato da alcune settimane per un tumore ai polmoni. Era nato come Giovanni Nazzaro a Napoli il 27 ottobre. Gianni Nazzaro è morto: il grande cantante napoletano si è spento al Policlinico di Roma per un tumore ai polmoni. È morto Gianni Nazzaro. Il cantante napoletano avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 27 ottobre. Si è spento a Roma, al Policlinico Gemelli, dove era ricoverato per un tumore.