Denis Dosio e la foto che fa discutere: i follower smettono di seguirlo, ‘colpa’ di Salvini (Di martedì 27 luglio 2021) L’influencer e cantante Denis Dosio ha visto calare la sua fan base dopo una foto con un particolare politico. Dopo la perdita di follower, ha sbottato. Fonte foto Mediaset Plat Getty ImagesDenis Dosio lo abbiamo conosciuto tramite le sue esibizioni sul web. La sua esperienza al Grande Fratello Vip ha mostrato un aspetto più umano del ragazzo. Ora, però, è al centro di tantissime polemiche dopo una foto. La foto in questione è quella che lo vede in compagnia con il leader della Lega Nord Matteo Salvini. ... Leggi su chenews (Di martedì 27 luglio 2021) L’influencer e cantanteha visto calare la sua fan base dopo unacon un particolare politico. Dopo la perdita di, ha sbottato. FonteMediaset Plat Getty Imageslo abbiamo conosciuto tramite le sue esibizioni sul web. La sua esperienza al Grande Fratello Vip ha mostrato un aspetto più umano del ragazzo. Ora, però, è al centro di tantissime polemiche dopo una. Lain questione è quella che lo vede in compagnia con il leader della Lega Nord Matteo. ...

