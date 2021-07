Ddl Zan, Salvini: “Vogliono insegnare a bimbi che siamo fluidi” (Di martedì 27 luglio 2021) Con il ddl Zan “Vogliono insegnare ai bimbi di 6 e 7 anni teorie strane per cui non esistono maschietti e femminucce, ma siamo tutti fluidi”. Lo dice Matteo Salvini, parlando in piazza a Cortona, nel corso di un evento per promuovere le firme per i referendum sulla giustizia. “Ognuno ama chi vuole – dice il leader della Lega – al sindaco di Cortona, per esempio, interessa di avere la città piena, se poi si baciano due uomini o due donne questo non conta nulla”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 27 luglio 2021) Con il ddl Zan “aidi 6 e 7 anni teorie strane per cui non esistono maschietti e femminucce, matutti”. Lo dice Matteo, parlando in piazza a Cortona, nel corso di un evento per promuovere le firme per i referendum sulla giustizia. “Ognuno ama chi vuole – dice il leader della Lega – al sindaco di Cortona, per esempio, interessa di avere la città piena, se poi si baciano due uomini o due donne questo non conta nulla”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

vladiluxuria : Alessandro Zan e Vladimir Luxuria a Budapest per 'molestare' Viktor Orban – Libero Quotidiano. Questo il titolo d… - davidefaraone : Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice ch… - davidefaraone : Cado dalle nuvole. Ma veramente Letta ha detto di voler rinviare la discussione sul ddl Zan a settembre? E adesso c… - giotim2 : RT @AzzurraBarbuto: Ma com’è che con i cosiddetti impropriamente “cortei novax” salgono i contagi mentre con le manifestazione dei centri s… - LaVi12042016 : RT @shesmyqueenelsa: Ha ragione a livelli estremi. E lo si nota anche dagli argomenti portati in senato contro il DDL Zan che sono per la s… -