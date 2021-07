CORRIERE – De Laurentiis avvisa Giuntoli: “I soldi degli acquisti dalle cessioni” (Di martedì 27 luglio 2021) Diktat di Aurelio De Laurentiis a Cristiano Giuntoli per il calciomercato in entrata. Nonostante l’infortunio di Demme e l’atavica assenza di un terzino sinistro, il patron del Napoli, come riferisce l’edizione odierna del CORRIERE Dello sport, la priorità del Napoli sono le cessioni, prima di poter acquistare il Napoli deve cedere. “Questo mercato è una guerra dei nervi, tutti vogliono vendere e nessuno acquista. Anche il Napoli si trova nelle stesse condizioni. Il presidente De Laurentiis che ha esposto in maniera eloquente il suo proposito. Il denaro necessario ad acquistare dovrà arrivare ... Leggi su napolipiu (Di martedì 27 luglio 2021) Diktat di Aurelio Dea Cristianoper il calciomercato in entrata. Nonostante l’infortunio di Demme e l’atavica assenza di un terzino sinistro, il patron del Napoli, come riferisce l’edizione odierna delDello sport, la priorità del Napoli sono le, prima di poter acquistare il Napoli deve cedere. “Questo mercato è una guerra dei nervi, tutti vogliono vendere e nessuno acquista. Anche il Napoli si trova nelle stesse condizioni. Il presidente Deche ha esposto in maniera eloquente il suo proposito. Il denaro necessario ad acquistare dovrà arrivare ...

