Coronavirus | il bollettino con i dati di oggi 27 luglio

Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 27 luglio

Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. oggi si registrano 4.522 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 2.418 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 24 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 241.890. Il tasso di positività diminuisce del -1,7% e si attesta ...

