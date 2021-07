Coronavirus, i dati del 27 luglio (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 4.522, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.325.046. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 2.074 unità, quindi al momento risultano positive 70.310 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 189, quindi 7 in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 1.611,, ovvero 99 in più sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 68.510. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 24 decessi, che portano il totale ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 4.522, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.325.046. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 2.074 unità, quindi al momento risultano positive 70.310 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 189, quindi 7 in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 1.611,, ovvero 99 in più sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 68.510. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 24 decessi, che portano il totale ...

