Consiglio Federale, Cosenza prima per il ripescaggio in Serie B. Ecco la graduatoria per i ripescaggi in C (Di martedì 27 luglio 2021) Il Consiglio Federale ha dato delega a Gravina e ai presidenti delle componenti per le riammissioni e i ripescaggi in B e C. prima il Cosenza A seguito del Consiglio Federale svolto quest’oggi a Roma arriva il comunicato della FIGC in merito alle domande di riammissione e di ripescaggio al campionati professionistici 2021/2022. Il Consiglio ha dato delega al presidente Federale, insieme ai presidenti delle componenti, per procedere al completamento delle vacanze di organico attese le motivazioni del ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Ilha dato delega a Gravina e ai presidenti delle componenti per le riammissioni e iin B e C.ilA seguito delsvolto quest’oggi a Roma arriva il comunicato della FIGC in merito alle domande di riammissione e dial campionati professionistici 2021/2022. Ilha dato delega al presidente, insieme ai presidenti delle componenti, per procedere al completamento delle vacanze di organico attese le motivazioni del ...

Advertising

ideaRACatania : Il #Consiglio #Federale della @FIGC #esclude e boccia le domande di #ripescaggio in @LegaProOfficial per il campion… - pietroscogna : Il Picerno è stato ammesso in #SerieC al posto del rinunciatario Gozzano. Il Consiglio federale ha delegato al pres… - PicenoTime : Consiglio Federale, Cosenza al primo posto per la riammissione nel campionato di Serie B - NewsTuttoC : Consiglio Federale, c'è il progetto di riforma: in arrivo C Elite e D Elite - NewsTuttoC : Consiglio Federale, green pass obbligatorio per i tesserati -