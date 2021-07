Cassano e Luis Enrique insieme a Formentera | sole | mare e padel!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cassano Luis

Corriere dello Sport

Enrique si sono incontrati con le famiglie sulle spiagge di Formentera , durante le vacanze. O meglio, sui campi da paddle di Formentera. Entrambi sono appassionati del famoso gioco ...... in cui l'Italia aveva sorpreso per la qualità del gioco e dei gemelli diversi, Balotelli e,... Mancini e Vialli,Enrique, Vilfort, Southgate: i fantasmi dietro le semifinaliFORMENTERA - "Luis Enrique è un grande allenatore, a Roma lo deridevano". Antonio Cassano non ha mai nascosto la sua stima e l'ammirazione nei confronti del tecnico spagnolo che nel 2011 aveva guidato ...AAA attaccante cercasi. La Roma è a caccia di un nuovo profilo offensivo da regalare a José Mourinho, che possa regalare soluzioni diverse da quelle che lo Special One ha già rosa. Tanti i profili seg ...