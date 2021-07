Alberto Genovese esce dal carcere. Il gip: in clinica per disintossicarsi con braccialetto elettronico (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo oltre 8 mesi di detenzione l’imprenditore passa in regime di arresti domiciliari in una struttura privata specializzata nella diagnosi e cura dei disturbi psichiatrici e delle dipendenze Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo oltre 8 mesi di detenzione l’imprenditore passa in regime di arresti domiciliari in una struttura privata specializzata nella diagnosi e cura dei disturbi psichiatrici e delle dipendenze

