Activision Blizzard | 1000 dipendenti firmano una lettera di denuncia contro i capi della compagnia – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Activision Blizzard: 1000 dipendenti firmano una lettera di denuncia contro i capi della compagnia

Bloomberg riporta che quasi 1.000 dipendenti di Activision Blizzard hanno firmato una lettera di denuncia contro i capi della compagnia. Come di certo saprete, Activision Blizzard è attualmente sotto accusa da parte del Department of Fair Employment and Housing della California, dopo due anni di investigazione che ha portato alla luce la discriminazione contro le dipendenti donne della compagnia.

