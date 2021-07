Zingaretti consegna benemerenze a operatori Ares 118

(Di lunedì 26 luglio 2021) Roma+ – Il presidente della Regione Lazio, Nicola, hato oggi presso la sede118 di Roma, assieme all’assessore alla Sanitá, Alessio D’Amato, leaglidell’118 impegnati nell’emergenza Covid-19. Era presente anche il direttore generale dell’118, Paola Corradi. “Era sentita la necessità di venire in questo luogo- ha detto- che come luogo della presa in carico dell’emergenza davvero è stato ed è centrale nella battaglia contro il Covid. Il lavoro fatto dagli, sia chi ...

... però non si trasforma l'Italia: la sialle destre" ., aiuti agli abusivi nel bilancio Lazio/ Multe cancellate oltre a sanatoria... però non si trasforma l'Italia: la sialle destre". Lo dichiara, in un'intervista a 'Sette', il settimanale del 'Corriere della Sera', il presidente della Regione Lazio NicolaD'Amato: “Frenata che deve tener conto delle rilevazioni nei fine settimana”. Zero morti nelle province, 2 a Roma. Seconda dose oggi per Zingaretti ...Nicola Zingaretti ricorda i mesi delle dimissioni da segretario Pd: “lite ipocrita ogni 12 secondi. Governo? Volevo ancora Conte ma...” ...