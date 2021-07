Vito esprime solidarietà a Travaglio. E scoppia la polemica (Di lunedì 26 luglio 2021) Vito si distingue dal resto della coalizione ed esprime solidarietà a Travaglio dopo gli insulti a Draghi. scoppia la polemica Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 luglio 2021)si distingue dal resto della coalizione eddopo gli insulti a Draghi.la

Advertising

francescochium1 : @elio_vito @marcotravaglio Non ci si esprime in quel modo con tt il rispetto per le opinioni...si può dissentire co… - paola_vad : @elio_vito @marcotravaglio Solidarieta per cosa, di grazia? Il noto direttore esprime liberamente le sue opinioni,… - petruzzi_corso : @elio_vito @marcotravaglio Ma io non sono sorpreso delle dichiarazioni di Travaglio, lui lo conosciamo, il fatto po… - 84Andreac : @stebellentani @elio_vito @marcotravaglio 'Un curriculum ambulante' (quando quell'altro ce l'aveva gonfiato) è un i… - AstrazenekaP : RT @MPSkino: @elio_vito @AstrazenekaP ...in Forza Italia la vivono come una spina nel fianco o come un illuminato che esprime il proprio pe… -