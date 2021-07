Un' altra tragedia del mare | 57 migranti muoiono a largo della Libia | 20 erano donne

Advertising

Continuano le tragedie nel Mediterraneo con un'strage silenziosa. Almeno 57 migranti sono morti in un naufragio avvenuto oggi al largo della Libia. E' quanto si legge sull'account Twitter della portavoce a Ginevra dell'Organizzazione ...Un'sulle montagne del Piemonte L'alpinista ligure non è la primo deceduto sulle montagne del Piemonte in questa estate 2021. Guardando solo al panorama Cuneese, sui tratta della ...Tragedia sfiorata a Battipaglia. Un albero è crollato nella villa comunale e per fortuna nessuno è rimasto ferito. Nel pomeriggio la villa comunale a Belvedere, ...Oltre 20mila ettari di territorio in cenere nell’Oristanese. La situazione appare sotto controllo. Tornano a casa i 1’500 sfollati.