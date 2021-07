Tom Hanks vende la sua roulotte: l'ha usata sui set di Forrest Gump, Il Miglio Verde e altri film (Di lunedì 26 luglio 2021) Tom Hanks ha messo in vendita la sua roulotte personale che ha usato sui set di pellicole come Forrest Gump, Il Miglio Verde e Philadelphia. Tom Hanks ha deciso di mettere in vendita la sua roulotte Airstream che ha usato sui set cinematografici per più di 24 anni: sarà venduta all'asta di Quail Lodge di Bonham, attualmente programmata per il 13 agosto a Carmel, in California, e il prezzo stimato si aggira intorno ai 150.000 e i 250.000 dollari statunitensi. La star del cinema ha acquistato la roulotte nel 1992, nel periodo in cui si stava ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 luglio 2021) Tomha messo in vendita la suapersonale che ha usato sui set di pellicole come, Ile Philadelphia. Tomha deciso di mettere in vendita la suaAirstream che ha usato sui set cinematografici per più di 24 anni: sarà venduta all'asta di Quail Lodge di Bonham, attualmente programmata per il 13 agosto a Carmel, in California, e il prezzo stimato si aggira intorno ai 150.000 e i 250.000 dollari statunitensi. La star del cinema ha acquistato lanel 1992, nel periodo in cui si stava ...

