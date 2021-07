Tennis: Sara Errani e Jasmine Paolini eliminate dalle sorelle Kichenok al secondo turno in doppio (Di lunedì 26 luglio 2021) Sara Errani e Jasmine Paolini sono state eliminate dal torneo di doppio femminile al secondo turno in quel delle Olimpiadi di Tokyo. Le azzurre, entrate ieri in extremis per forfait della coppia croata Jurak/Vekic, escono sconfitte dalle gemelle ucraine Lyudmyla e Nadiia Kichenok con il punteggio di 7-6(4) 6-2: si conclude così la rassegna a cinque cerchi in questa specialità per i colori italiani. Per gran parte del primo set le due coppie non riescono a farsi particolarmente male nei rispettivi turni di battuta, anche se ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021)sono statedal torneo difemminile alin quel delle Olimpiadi di Tokyo. Le azzurre, entrate ieri in extremis per forfait della coppia croata Jurak/Vekic, escono sconfittegemelle ucraine Lyudmyla e Nadiiacon il punteggio di 7-6(4) 6-2: si conclude così la rassegna a cinque cerchi in questa specialità per i colori italiani. Per gran parte del primo set le due coppie non riescono a farsi particolarmente male nei rispettivi turni di battuta, anche se ...

Advertising

OA_Sport : Tennis: finisce il torneo di doppio per Sara Errani e Jasmine Paolini, sconfitte dalle gemelle Kichenok - CorriereRomagna : Tennis, sarà un agosto di grande spessore al Tc Viserba - - ExoticsOnCrack : [INFO] Xiumin sarà protagonista di un nuovo variety show, “Xiumin’s Tennis King Tomorrow”, che andrà in onda: ?? su… - DiabloRoma : #Tokyo2020 #Tennis Fuori anche Lorenzo Sonego in singolare e Sara Errani e Jasmine Paolini in doppio. Più tardi,… - ila_lila : Peccato per Sara e Jas ?? #tennis -