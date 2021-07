Temptation Island 9, Alessandro Autera dopo aver visto immagini fortissime chiede il falò a Jessica Mascheroni e i due escono separati: colpi di scena dopo il confronto (Di lunedì 26 luglio 2021) Il quinto appuntamento di Temptation Island 9 ha visto protagonisti Jessica e Alessandro. dopo il secondo faló di confronto tra Federico Rasa e Floriana Angelica da cui sono usciti insieme, per l’altra coppia invece c’è stato un rivolto diverso. L’avvicinamento di Jessica al tentatore Davide Basolo aveva messo sin da subito in crisi il suo fidanzato, che nel frattempo si era legato alla single Carlotta. Tuttavia, gli ultimi video arrivati in pinnettu per Alessandro lo hanno portato a richiedere un ... Leggi su isaechia (Di lunedì 26 luglio 2021) Il quinto appuntamento di9 haprotagonistiil secondo faló ditra Federico Rasa e Floriana Angelica da cui sono usciti insieme, per l’altra coppia invece c’è stato un rivolto diverso. L’avvicinamento dial tentatore Davide Basolo aveva messo sin da subito in crisi il suo fidanzato, che nel frattempo si era legato alla single Carlotta. Tuttavia, gli ultimi video arrivati in pinnettu perlo hanno portato a rire un ...

