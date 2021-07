Striscia di Gaza: sale la tensione al confine (Di lunedì 26 luglio 2021) Torna a salire la tensione nella Striscia di Gaza. La scorsa notte da Gaza sono stati lanciati dei palloni incendiari contro i territori israeliani. Almeno quattro incendi si sono prodotti nelle zone agricole e nella boscaglia a ridosso della Striscia di Gaza. L’esercito israeliano ha annunciato di aver effettuato dei raid aerei mirati in risposta Leggi su periodicodaily (Di lunedì 26 luglio 2021) Torna a salire lanelladi. La scorsa notte dasono stati lanciati dei palloni incendiari contro i territori israeliani. Almeno quattro incendi si sono prodotti nelle zone agricole e nella boscaglia a ridosso delladi. L’esercito israeliano ha annunciato di aver effettuato dei raid aerei mirati in risposta

