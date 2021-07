Rainbow Six Siege 2 arriverà prima o poi? Probabilmente no e Ubisoft ci spiega perché (Di lunedì 26 luglio 2021) Data l'ampia spinta di Ubisoft verso un minor numero di lanci indipendenti, verso servizi più a lungo termine e vista la direzione che Rainbow Six Siege ha perseguito sin dal suo lancio nel 2015, non dovrebbe sorprendere che Rainbow Six Siege 2 non sia nei piani del publisher. Ma come parte di una sessione di domande e risposte online con i fan, gli sviluppatori dietro il gioco hanno analizzato i motivi esatti per cui il titolo non avrà un sequel a breve. "Siege è un gioco in evoluzione", ha detto il direttore creativo Leroy Athanassoff. "Il Siege del futuro sarà ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 luglio 2021) Data l'ampia spinta diverso un minor numero di lanci indipendenti, verso servizi più a lungo termine e vista la direzione cheSixha perseguito sin dal suo lancio nel 2015, non dovrebbe sorprendere cheSix2 non sia nei piani del publisher. Ma come parte di una sessione di domande e risposte online con i fan, gli sviluppatori dietro il gioco hanno analizzato i motivi esatti per cui il titolo non avrà un sequel a breve. "è un gioco in evoluzione", ha detto il direttore creativo Leroy Athanassoff. "Ildel futuro sarà ...

