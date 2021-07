PS5 vs Xbox Series X: 'la differenza di GPU è insignificante' (Di lunedì 26 luglio 2021) Attraverso un'intervista, il CEO di The Parasight, Bartosz Kapron, studio di sviluppo che sta lavorando sull'avventura dark fantasy Blacktail, ha fornito alcuni spunti interessanti sulla differenza tra PS5 e Xbox Series X per quanto riguarda la GPU. Il creative director ritiene che la differenza tra le due console, almeno dal punto di vista della GPU, non sia così significativa. Ha parlato inoltre della disparità tra l'hardware di PS4 e Xbox One, le quali "hanno preso il sopravvento" sugli sviluppatori durante la fine della generazione. "Penso che la differenza tra PS5 e ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 luglio 2021) Attraverso un'intervista, il CEO di The Parasight, Bartosz Kapron, studio di sviluppo che sta lavorando sull'avventura dark fantasy Blacktail, ha fornito alcuni spunti interessanti sullatra PS5 eX per quanto riguarda la GPU. Il creative director ritiene che latra le due console, almeno dal punto di vista della GPU, non sia così significativa. Ha parlato inoltre della disparità tra l'hardware di PS4 eOne, le quali "hanno preso il sopravvento" sugli sviluppatori durante la fine della generazione. "Penso che latra PS5 e ...

