Preso a colpi di spranga per una rapina, terrore per un dipendente di Cardinali. Un'auto di passaggio ha costretto alla fuga i malviventi (Di lunedì 26 luglio 2021) PORTO SAN GIORGIO - Tentata rapina in via dei Giochi Olimpici, l'accorciatoia per il palas. L'episodio sabato sera. L'aggredito è un dipendente di Mauro Cardinali che tornava dal lavoro con i soldi ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 26 luglio 2021) PORTO SAN GIORGIO - Tentatain via dei Giochi Olimpici, l'accorciatoia per il palas. L'episodio sabato sera. L'aggredito è undi Mauroche tornava dal lavoro con i soldi ...

Advertising

AnStorti : @tiornane Hai preso come esempio i due peggiori colpi a 0 degli ultimi anni soffoco - EraldoFR : Hanno preso a colpi di ciabatte Bush per molto meno - m4tchablvssm : HA SCHIVATO TUTTI I COLPI DI JIREN E LO HA PRESO NO RQGAZZI NO - hugmebutch : Okay mi sono messa a correre sotto la grandine per andare a prendere la macchina di mio padre e portarla al riparo… - gillia82 : @kickboxingfa @annalisa__scar @creviceart @luca1897luca @Ilsognodellapau @Pibeciclide @JaureguiAsia @reinademi5… -