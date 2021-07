Obbligo vaccino a docenti e personale solo nelle Regioni con basse percentuali | ipotesi Ma i numeri non tornano

Advertising

RobertoBurioni : 1973: Epidemia di colera, 278 casi, 24 morti, obbligo di vaccino, problema risolto. - MediasetTgcom24 : Covid, Costa: 'Prevedere l'obbligo di vaccino e green pass per le badanti' #GreenPass - borghi_claudio : *POSIZIONE LEGA SU VACCINAZIONI #NoGreenPass* Salvini oggi su 'Repubblica' indica tre fasce di età: Sotto i 40 anni… - DanielePG_Z : RT @tempoweb: Dalle vacanze si rientrerà solo con il #greenpass Il #governo prepara la svolta sui #trasporti #covid19 #vaccino #26luglio #i… - Gianluc37578034 : RT @tempoweb: Dalle vacanze si rientrerà solo con il #greenpass Il #governo prepara la svolta sui #trasporti #covid19 #vaccino #26luglio #i… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccino

Quindi, se nel frattempo non si percorrerà l'impervia strada dell'istituzione dell'delquanto meno per alcune categorie sensibili di cittadini, nel giro di qualche settimana potremmo ......libertà" perchè l'unica via per "chiudere questa stagione difficile" è rappresentata dal... Oltre alla spinosa questione dell'di vaccinazione per i docenti è stato ipotizzato il via ...Sicuramente l'introduzione dell'obbligo del green pass per alcuni settori ha già influito nella la corsa alla prenotazione del vaccino, soprattutto per i più giovani Il dirigente scolastico ...Il green pass sarà obbligatorio su navi, aerei e treni a lunga percorrenza. Mentre non sarà necessario averlo per prendere ...