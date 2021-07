Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X giocato in diretta alle 14!

(Di lunedì 26 luglio 2021) Manca pochissimo all'uscita diperX/S. Il titolo di Asobo Studio, infatti, sarà disponibile da domani, 27 luglio, sulle console di. In attesa di queste poche ore che ci separano dal gioco, vi abbiamo già offerto la nostra recensione della versioneX e, come conferma il nostro Gianluca Musso, possiamo ritenere"il primo, vero videogioco next-gen perX/S". Leggi altro...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Flight

A poco meno di un anno dal debutto su PC,Simulator ( Voto: 9.3 - Recensione ) si prepara a tagliare un traguardo storico per la saga: il 27 luglio infatti, per la prima volta nella ...Il videogioco che ha fatto la storia dei simulatori di volo approda su Xbox S/X ed è compreso nell'abbonamento Game Pass Fonte Repubblica.it Redazione R.Il nostro Mirko ThorX360 ha quindi preparato un breve video in cui vi spiega per bene quali sono le modalità di gioco nel video: eccovelo di seguito! Se siete in attesa di, ormai prossimo all'uscita i ...Fin dal suo esordio lo scorso agosto su PC, si era vociferato insistentemente sull’arrivo di Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X|S. Proprio in virtù della sua natura totalmente votata alla sim ...