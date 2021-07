Maurizio Costanzo su Maria De Filippi “Le avrebbe dovuto chiedere scusa …”

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 26 luglio 2021) Conosciamo tuttiDeper essere una nota conduttrice italiana, la quale in tutti questi anni ha avuto un successo straordinario. La moglie diha infatti un grande seguito ed è una delle conduttrici sicuramente più amate di sempre. In questi giorni pare abbia rilasciato una intervista a La Stampa dichiarando di essere proprio a favore del tanto discusso ddl Zan. Sembrerebbe che durante la chiacchierata, la conduttrice abbia comunque anche parlato di qualche avvenimento accaduto in televisione e anche di qualche aneddoto relativo proprio ai suoi programmi. Ma cosa ha dichiarato nello specifico ...