Macron non ha detto di non aver più «intenzione di sacrificare» la vita «per chi si rifiuta di essere vaccinato»

Il 21 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata un'immagine che contiene una presunta dichiarazione rilasciata da Emmanuel Macron. Il presidente della Repubblica francese avrebbe dichiarato: «Non ho più alcuna intenzione di sacrificare la mia vita, il mio tempo, la mia libertà e l'adolescenza delle mie figlie, nonché il diritto di studiare correttamente, per chi si rifiuta di essere vaccinato. Questa volta state a casa voi, non noi». Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessuna dichiarazione ufficiale ...

