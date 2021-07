Luciano è un tentatore di Temptation Island | sapete chi è suo fratello? Somiglianza incredibile

(Di lunedì 26 luglio 2021) ; ecco uno scatto condiviso sui social. Manca sempre meno al gran finale di. Le ultime due puntate del docu reality di Canale 5 andranno in onda questa sera, lunedì 26 luglio e domani martedì 27 luglio. Un doppio appuntamento L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Sconvolta perché ho appena scoperto che Luciano il tentatore di Manu a #TempationIsland ha una figlia ??

...bene e minaccia di spaccare tutto dopo qualche carezza di troppo della sua fidanzata al... lei bacia il singleOcchi puntati sulla coppia formata da Manuela e Stefano che hanno ...Manuela delusa da Stefano si fa consolare daPunzo...Punzo è il singledi Manuela, la fidanzata di Stefano di Temptation Island 2021. Il modello napoletano ha fatto breccia nel cuore della bella Manuela che sembra oramai pronta a ...Una volta andata in onda su Canale 5 la quinta puntata di Temptation Island potrà essere rivista in replica streaming su Mediaset Play Manca davvero poco alla messa in onda della quinta puntata di Tem ...Alessio è rimasto sconvolto nel vedere la fidanzata così libera e disinibita con il single Samuele al punto da dire: “non la riconosco proprio”. TEMPTATION ISLAND 2021/ Falò e diretta: Alessandro insu ...