Lo Skate è già futuro | oro e argento a Tokyo a due bambine

(Di lunedì 26 luglio 2021) Di Piercarlo Presutti e Alessandro CastellaniPiangono, si coprono il volto con le mani e ci si aspetta quasi che, alle prese con qualche problema adolescenziale, se ne vadano in camera loro sbattendo la porta per ripresentarsi a tavola chissà quando. E invece le duein lacrime avanno verso il podio olimpico, perché si è appena conclusa la gara che ha portato i Giochi olimpici nelboard street femminile: medaglia d’oro la giapponese Momiji Nishiya, anni tredici,la brasiliana Rayssa Leal, detta ‘a Fadinha’ ovvero la Fatina, persino qualche mese in meno. Terza, un po’ ...