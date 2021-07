LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: argento per Diana Bacosi, a breve Cassandro (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.45 A breve torna lo skeet: inizierà la finale maschile. Per l’Italia in pedana Tammaro Cassandro. 8.42 Diana Bacosi ha pagato cari i due errori nell’ultima sessione di Tiro. Oro per Amber English con 56/60. argento per Diana Bacosi, che non riesce a confermare l’oro di Rio 2016. Bacosi chiude con 55/60. Altro errore per Diana Bacosi, finisce qui: sarà argento. Non sbaglia English, in vantaggio di un piattello. ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.45 Atorna lo skeet: inizierà la finale maschile. Per l’Italia in pedana Tammaro. 8.42ha pagato cari i due errori nell’ultima sessione di. Oro per Amber English con 56/60.per, che non riesce a confermare l’oro di Rio 2016.chiude con 55/60. Altro errore per, finisce qui: sarà. Non sbaglia English, in vantaggio di un piattello. ...

