LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: tocca a Garozzo, fuori tutte le sciabolatrici! (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.20 Avanzano anche l’ungherese Marton, 15-12 alla coreana Choi e la francese Brunet, 15-12 alla giapponese Emura. 7.17 Avanza la cinese Qian che supera 15-10 l’ungherese Pusztai. 7.15 Finisce qui, Sofya Velikaya supera 15-12 Irene Vecchi e passa ai quarti di finale, esce di scena anche l’ultima delle sciabolatrici azzurre con la testa di serie numero 2. 7.14 VECCHI PROVA LA RIMONTA, 11-13. 7.13 tocca Velikaya, 9-13. 7.12 Velikaya ora ha cinque stoccate di vantaggio su Irene Vecchi, 7-12. 7.11 Tre stoccate di vantaggio per la russa, 6-9. 7.10 tocca ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.20 Avanzano anche l’ungherese Marton, 15-12 alla coreana Choi e la francese Brunet, 15-12 alla giapponese Emura. 7.17 Avanza la cinese Qian che supera 15-10 l’ungherese Pusztai. 7.15 Finisce qui, Sofya Velikaya supera 15-12 Irene Vecchi e passa ai quarti di finale, esce di scena anche l’ultima delle sciabolatrici azzurre con la testa di serie numero 2. 7.14 VECCHI PROVA LA RIMONTA, 11-13. 7.13Velikaya, 9-13. 7.12 Velikaya ora ha cinque ste di vantaggio su Irene Vecchi, 7-12. 7.11 Tre ste di vantaggio per la russa, 6-9. 7.10...

