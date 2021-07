LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: avanzano tutti i fiorettisti, tocca a Vecchi nella sciabola! (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.01 In pedana poi Qian (Cina)-Pusztai (Ungheria) sul blu, Choi (Corea del Sud)-Marton (Ungheria) sul verde, Emura (Giappone=-Brunet (Francia) sul giallo. 7.00 Ora tocca a Irene Vecchi che sulla pedana rossa se la vedrà con la russa Sofya Velikaya, testa di serie numero 2, nell’incontro valido per gli ottavi di finale della sciabola femminile. 6.58 Passano anche la russa Nikitina, 15-13 all’azera Bashta e la statunitense Zagunis che supera 15-12 la coreana Kim. 6.57 Avanza anche l’uzbeka Dayibekova che supera 15-12 la coreana Yoon. 6.56 La russa Pozdniakova supera 15-8 la cinese ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.01 In pedana poi Qian (Cina)-Pusztai (Ungheria) sul blu, Choi (Corea del Sud)-Marton (Ungheria) sul verde, Emura (Giappone=-Brunet (Francia) sul giallo. 7.00 Oraa Ireneche sulla pedana rossa se la vedrà con la russa Sofya Velikaya, testa di serie numero 2, nell’incontro valido per gli ottavi di finale della sciabola femminile. 6.58 Passano anche la russa Nikitina, 15-13 all’azera Bashta e la statunitense Zagunis che supera 15-12 la coreana Kim. 6.57 Avanza anche l’uzbeka Dayibekova che supera 15-12 la coreana Yoon. 6.56 La russa Pozdniakova supera 15-8 la cinese ...

