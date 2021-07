LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: la Russia vince la gara a squadre, Giappone battuto di 1 decimo! (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante questa DIRETTA. Appuntamento a domani, martedì 27 luglio, alle ore 12.45, per la finale a squadre femminile. Ci sarà l’Italia, da seguire con grande attenzione. Si preannuncia sfida tra USA e Russia per il titolo, Cina quotata per il podio. 14.46 La Russia ha vinto la medaglia d’oro nella gara a squadre maschile con 262.500, appena 103 millesimi di vantaggio sul Giappone (262.397). Bronzo pre la Cina (261.894). Battaglia incredibile a tre per il titolo, tre ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito durante questa. Appuntamento a domani, martedì 27 luglio, alle ore 12.45, per la finale afemminile. Ci sarà l’Italia, da seguire con grande attenzione. Si preannuncia sfida tra USA eper il titolo, Cina quotata per il podio. 14.46 Laha vinto la medaglia d’oro nellamaschile con 262.500, appena 103 millesimi di vantaggio sul(262.397). Bronzo pre la Cina (261.894). Battaglia incredibile a tre per il titolo, tre ...

