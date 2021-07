LA SCELTA DI MARIA: TRAMA, DATA E CAST DEL DOCUFILM DI RAI3 SUL MILITE IGNOTO (Di lunedì 26 luglio 2021) In occasione del centenario in cui MARIA Bergamas, madre di un fante italiano disperso sul fronte della prima guerra mondiale, scelse tra undici bare con le salme di soldati non identificati quella del MILITE IGNOTO, la città friulana di Aquileia, si trasforma nel set di un DOCUFILM, in onda su RAI3, il prossimo autunno. Tra i protagonisti di questo DOCUFILM si segnala la presenza di Cesare Bocci, Sonia Bergamasco e Alessio Vassallo. Prodotto da Gloria Giorgianni (Anele), in collaborazione con Rai Cinema, Fondazione Aquileia, Comune di Aquileia e Istituto Luce-Cinecittà con il patrocinio ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 26 luglio 2021) In occasione del centenario in cuiBergamas, madre di un fante italiano disperso sul fronte della prima guerra mondiale, scelse tra undici bare con le salme di soldati non identificati quella del, la città friulana di Aquileia, si trasforma nel set di un, in onda su, il prossimo autunno. Tra i protagonisti di questosi segnala la presenza di Cesare Bocci, Sonia Bergamasco e Alessio Vassallo. Prodotto da Gloria Giorgianni (Anele), in collaborazione con Rai Cinema, Fondazione Aquileia, Comune di Aquileia e Istituto Luce-Cinecittà con il patrocinio ...

