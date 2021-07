Kaio Jorge | la Juve scrive al Santos e si candida per gennaio

(Di lunedì 26 luglio 2021) Lasi muove per, e tenta l'inserimento tra Benfica e Milan che hanno già avanzato delle proposte per chiudere subito l'operazione di trasferimento. Il club bianconero nelle ultime ore ...

Advertising

Glongari : EXCL - ??La #Juventus ha inviato una missiva ufficiale al #Santos per informare della sua volontà di trovare un acco… - Glongari : La #Juventus ha trovato un accordo con Kaio Jorge. Accordo totale con il giocatore e con il suo agente Bertolucci. #KaioJorge @tvdellosport - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Santos apre alla cessione di #KaioJorge - dudutjsdf : RT @Glongari: La #Juventus ha trovato un accordo con Kaio Jorge. Accordo totale con il giocatore e con il suo agente Bertolucci. #KaioJorge… - AFriendzoni : QUANTO CAZZO È FORTE RE KAIO JORGE -

Ultime Notizie dalla rete : Kaio Jorge

Ultime mercato - La Juventus prova a inserirsi per l'attaccante brasiliano del Santos. Secondo quanto riportato da Sportitalia , infatti, il club bianconero ha infatti inviato una lettera ufficiale al Santos per informare la società verdeoro della propria volontà di aprire ..."Il Milan da tempo sta lavorando con l'agente di, ma sulla base delle dichiarazioni del presidente del Santos si è capito che l'unica offerta arrivata è quella del Benfica. Non da escludere ancora la Juventus, sta osservando la situazione ...Secondo quanto riportato da TMW e di Sportitalia Juventus avrebbe trovato l'accordo economico con Kaio Jorge. Il Santos avrebbe preferito cederlo al Benfica, ...TMW – Juventus, accordo con Kaio Jorge: ora l’offerta al Santos per provare a bruciare la concorrenza del Milan È sempre più un duello tra big italiane quello riguardante l’attaccante del Santos, Kaio ...