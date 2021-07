Jude, in marcia contro l'inquinamento: 'Alle aziende costerà più utilizzare combustibili fossili che le rinnovabili" (Di lunedì 26 luglio 2021) Si iniziano a intravedere i primi risultati dell' ' effetto' Greta Thumberg . La giovane attivista svedese, tra gli obiettivi che si è preposta, ha quello di sensibilizzare i suoi coetanei , i futuri ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 26 luglio 2021) Si iniziano a intravedere i primi risultati dell' ' effetto' Greta Thumberg . La giovane attivista svedese, tra gli obiettivi che si è preposta, ha quello di sensibilizzare i suoi coetanei , i futuri ...

Advertising

Laura_in_cucina : a 11 anni #jude..marcera' su Londra per il #ClimateEmergency - zazoomblog : Jude a 11 anni marcia per 321 km per sensibilizzare sui cambiamenti climatici - #marcia #sensibilizzare… -