Harry terrorizzato di non contare più nulla. La Regina lo accontenta (Di lunedì 26 luglio 2021) Harry sarebbe stato angosciato dall’idea di non contare più nulla nella Famiglia Reale e di essere messo da parte come suo zio Andrea. Questo è quanto rivela un amico del Principe al Times. Stando alle indiscrezioni del suo amico, Harry già da anni era terrorizzato di essere messo da parte, perciò si adoperava per far parlare di sé. Non voleva fare la stessa fine del Principe Andrea che, anche prima dello scandalo che l’ha costretto a dimettersi dai doveri di Corte, è stato messo in un angolo, schiacciato prima da Carlo e Diana e poi da William e Kate Middleton. In altri termini, a Harry ... Leggi su dilei (Di lunedì 26 luglio 2021)sarebbe stato angosciato dall’idea di nonpiùnella Famiglia Reale e di essere messo da parte come suo zio Andrea. Questo è quanto rivela un amico del Principe al Times. Stando alle indiscrezioni del suo amico,già da anni eradi essere messo da parte, perciò si adoperava per far parlare di sé. Non voleva fare la stessa fine del Principe Andrea che, anche prima dello scandalo che l’ha costretto a dimettersi dai doveri di Corte, è stato messo in un angolo, schiacciato prima da Carlo e Diana e poi da William e Kate Middleton. In altri termini, a...

Advertising

signofthetvmess : così per ricordare quando harry al late late show fece il tatuaggio,si vedeva che era abbastanza eccitato dalle pu… - rightnow_28 : una volta ho sognato che gli one direction cantavano per halloween alla sagra del mio paesino in culo al mondo e ap… -