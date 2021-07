Green Pass | si può andare in chiesa senza certificato verde? Le regole per la messa e le cerimonie religiose

(Di lunedì 26 luglio 2021) I parametri che sanciscono ilaggio da una zona di rischio all’altra cambiano in un’Italia che spera di restare tutta ‘tinta’ di bianco, ma dal 6 agosto per scongiurare il pericolo di nuovi e possibili focolai il Governo ha messo a punto uno strumento prezioso e indispensabile: il. Ilservirà per prendere parte alla vita sociale: sarà obbligatorio nei ristoranti e nei locali al chiuso, nelle piscine e nelle palestre, nei centri termali, culturali, parchi divertimento e tematici, per i concorsi pubblici e per le sagre, le fiere, i musei, le mostre, sale bingo, sale scommesse ...

In campo le farmacie. Dopo il boom di presenze in farmacia a causa del"Ci apprestiamo a gestire un flusso di persone che sicuramente supererà la soglia media dei 4 milioni di cittadini che quotidianamente frequentano le nostre farmacie". Così Federfarma ...Dal 6 agosto inizieranno i controlli per il. Per spettacoli all'aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi, cinema e teatri serve la certificazione verde, senza la quale non si può accedere. I requisiti (...Il Ministero della Salute e Sogei hanno sviluppato VerificaC19, l'app per controllare il Green Pass per forze dell'ordine ed esercenti. Scopri di più ...In migliaia in piazza in tutta Italia per dire “No Green Pass”. Almeno cinquemila persone a Roma, dove sono stati disordini, diecimila a Torino, un migliaio ad Aosta, migliaia a Napoli ad Alessandria, ...