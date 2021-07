Green Pass: in arrivo VerificaC19, l’app per i controlli (Di lunedì 26 luglio 2021) Con sanzioni da 400 a 1000 euro, l’app per i controlli Green Pass potrà essere utilizzata dalle forze dell’ordine e dai gestori delle attività per la verifica delle certificazioni A partire dal 6 agosto entrerà in vigore il nuovo decreto Covid, con cui si stabilisce l’obbligatorietà del Green Pass per una serie di attività e servizi. Il Green Pass sarà così necessario per potersi sedere al tavolo di ristoranti e bar al chiuso, ma anche per spettacoli all’aperto, piscine, palestre, centri termali, cinema, teatri, congressi e concorsi. I ... Leggi su zon (Di lunedì 26 luglio 2021) Con sanzioni da 400 a 1000 euro,per ipotrà essere utilizzata dalle forze dell’ordine e dai gestori delle attività per la verifica delle certificazioni A partire dal 6 agosto entrerà in vigore il nuovo decreto Covid, con cui si stabilisce l’obbligatorietà delper una serie di attività e servizi. Ilsarà così necessario per potersi sedere al tavolo di ristoranti e bar al chiuso, ma anche per spettacoli all’aperto, piscine, palestre, centri termali, cinema, teatri, congressi e concorsi. I ...

Advertising

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - Cafeponci : RT @franvanni: Che si possa andare a messa senza Green pass non ha senso. È un evento al chiuso a cui partecipano soprattutto anziani, quin… - fracrocit : RT @GianricoCarof: Vabbè diciamolo: il green pass è discriminatorio (cfr. Meloni) verso chi non vuole vaccinarsi. La patente è discriminato… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Da Ridley Scott a Gabriele Mainetti: ecco i protagonisti della 78esima mostra del Cinema di Venezia ROMA - Si alza il sipario sulla 78. Mostra del Cinema di Venezia , in programma dall'1 all'11 settembre al Lido, che torna in presenza tra restrizioni, green pass, sostenibilità, grandi produzioni e ospiti illustri. A svelare i titoli della nuova edizione è stato, come di consueto, il direttore della Mostra Alberto Barbera, in occasione di una ...

'Green Pass?No, grazie', martedì IoApro torna in piazza a Roma "Green Pass? No, grazie" è lo slogan del sit - in che è stato preavvisato in Questura. "Per tutti gli italiani che vogliono essere liberi di scegliere" recita il manifesto della protesta. Previsti ...

Dai trasporti alla scuola, dove potrebbe essere esteso il green pass Il Sole 24 ORE Green Pass: Convitto Napoli, utile per organizzare spazi con una circolare in bacheca perché prima dell'avvio del prossimo anno scolastico sia presentato il green pass a testimonianza dell'avvenuta vaccinazione Covid. "Nessun censimento - precisa il rettore ...

Medico a corteo no Green Pass, anche Ordine valuta procedimento di conseguenza, garantire anche i cittadini - aggiunge -. E il green-pass si inserisce perfettamente tra i provvedimenti che si possono adottare per contenere la pandemia". (ANSA).

ROMA - Si alza il sipario sulla 78. Mostra del Cinema di Venezia , in programma dall'1 all'11 settembre al Lido, che torna in presenza tra restrizioni,, sostenibilità, grandi produzioni e ospiti illustri. A svelare i titoli della nuova edizione è stato, come di consueto, il direttore della Mostra Alberto Barbera, in occasione di una ...? No, grazie" è lo slogan del sit - in che è stato preavvisato in Questura. "Per tutti gli italiani che vogliono essere liberi di scegliere" recita il manifesto della protesta. Previsti ...con una circolare in bacheca perché prima dell'avvio del prossimo anno scolastico sia presentato il green pass a testimonianza dell'avvenuta vaccinazione Covid. "Nessun censimento - precisa il rettore ...di conseguenza, garantire anche i cittadini - aggiunge -. E il green-pass si inserisce perfettamente tra i provvedimenti che si possono adottare per contenere la pandemia". (ANSA).