Governo: Renzi, 'su Draghi parole Travaglio vergognose, solidarietà a premier' (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Le parole offensive e deliranti di Marco Travaglio su Draghi - orfano di padre all'età di 15 anni - dimostrano come il direttore del Fatto Quotidiano sia semplicemente un uomo vergognoso. Stupisce che ancora venga pagato per insultare tutti a reti unificate. solidarietà al Presidente Draghi". Così Matteo Renzi su Facebook, commentando le parole di Marco Travaglio su Draghi alla festa di Articolo Uno. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Leoffensive e deliranti di Marcosu- orfano di padre all'età di 15 anni - dimostrano come il direttore del Fatto Quotidiano sia semplicemente un uomo vergognoso. Stupisce che ancora venga pagato per insultare tutti a reti unificate.al Presidente". Così Matteosu Facebook, commentando ledi Marcosualla festa di Articolo Uno.

